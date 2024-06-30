Спрогнозирован риск столкновения астероида с Землей

Астрономы спрогнозировали риск столкновения Земли с астероидом Апофис при условии, если тот изменит траекторию из-за случайного взаимодействия с другими известными астероидами. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые воспользовались детальным компьютерным моделированием, чтобы рассчитать траектории всех 1,3 миллиона известных астероидов в Солнечной системе, чтобы исключить возможность того, что Апофис может ударить по другому астероиду, что изменит его прогнозируемый путь к Земле. Оказалось, что таких столкновений не предвидится.

Апофис представляет собой околоземный объект (ОСЗ), диаметр которого оценивается примерно в 335 метров. Это небесное тело известно своими предстоящими сближениями с Землей, ожидаемыми в 2029 и 2036 годах. Ожидается, что 13 апреля 2029 года он пройдет мимо Земли в пределах 37 399 километров. Во всех случаях вероятность падения астероида на Землю очень низка.

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