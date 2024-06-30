Обнаружен неожиданный рост галактик в ранней Вселенной

Астрономы обнаружили, что рост галактик в ранней Вселенной был намного быстрее, чем предполагалось. Неожиданные результаты наблюдений, проведенных с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба, опубликованы в журнале Nature Astronomy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили одну из самых ранних галактик Gz9p3, которая имеет красное смещение 9,3. Этот показатель соответствует собственному расстоянию в 30 миллиардов световых лет и времени пути светового луча в 13 миллиардов лет (эти параметры не равны из-за продолжающегося расширения Вселенной). Оказалось, что Gz9p3 гораздо более массивная и зрелая, чем ожидается для Вселенной возрастом 510 миллионов лет.

Этот объект почти в 10 раз массивнее, чем любая другая галактика, обнаруженная в ту же эпоху. Чтобы галактика достигла такого размера, звезды должны были развиваться гораздо быстрее и эффективнее, чем считали ученые. Кроме того, она является одним из самых ранних примеров слияния галактик из когда-либо наблюдавшихся.

Химические элементы, обнаруженные в спектре (включая кремний, углерод и железо), указывают на то, что Gz9p3 содержит древнюю популяцию звезд, которая обогатила галактику множеством относительно тяжелых атомов. Наблюдения демонстрируют, что галактики могли быстро накапливать массу в ранней Вселенной посредством слияний, причем эффективность звездообразования была неожиданно высокой.

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