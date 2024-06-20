Разработан метод создания лунных кирпичей для обитаемой базы

Ученые Корейского института гражданского строительства и строительных технологий (KICT) разработали метод создания кирпичей из лунного реголита с помощью микроволнового спекания. Результаты исследования опубликованы в журнале Construction and Building Materials, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Микроволновое спекание позволяет затвердеть лунному реголиту ниже температуры плавления, что делает такой метод перспективным для строительства обитаемой лунной базы. Данный метод напоминает обжиг керамики и заключается в повышении температуры сырья для создания твердых строительных материалов.

Исследователи испытывали методы спекания для создания кирпичей из имитатора лунного реголита, обладающего прочностью более 20 миллипаскалей, что сопоставимо с бетоном. Поскольку микроволновый нагрев зависит от диэлектрических свойств материала, были изучены соответствующие характеристики корейского лунного симулятора (KLS-1) и ильменита (титаната железа) при различных температурах.

Оказалось, что имитатор лунного реголита является прозрачным в микроволновом диапазоне, что затрудняет его нагревание. Однако ильменит благодаря своей уникальной кристаллической структуре эффективно взаимодействует с микроволнами, позволяя быстро достигать высоких температур.

Таким образом, использование ильменита в качестве нагревательного элемента при строительстве лунной базы с помощью микроволнового спекания позволит эффективно и быстро производить строительные материалы. Этот минерал широко распространен в составе лунного грунта и может добываться на естественном спутнике Земли.

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