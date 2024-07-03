Фотограф сделал завораживающий снимок МКС на фоне Солнца

2 июня 2024 года в 12:18 по Гринвичу на северном побережье Португалии, в Фигейра-да-Фош, был зафиксирован редкий момент - прохождение МКС по диску Солнца. Это событие имело общую продолжительность всего 0,54 секунды, передает Day.Az со ссылкой на space.com.

Для съёмки этого транзита использовалась быстрая видеокамера от Player One Astronomy, Apollo-M Max, с затвором, установленным на высокую скорость кадров - 109 кадров в секунду. Видео было создано из 200 отдельных изображений, сделанных в течение примерно 2 секунд. Каждое изображение обрабатывалось по отдельности, без наложения друг на друга, что позволило достичь высокого качества.

На первой последовательности изображений МКС видна в белом цвете из-за техники инверсии, используемой для обработки изображений хромосферы Солнца с большей глубиной. Вторая последовательность показывает МКС в чёрном цвете без этой инверсии. На фотографии можно распознать отдельные структуры МКС, включая её солнечные панели и модули.

На изображении также в мельчайших подробностях видны струи газа во внешней атмосфере Солнца, большая газовая нить и большая активная область (солнечное пятно), а также несколько солнечных протуберанцев вокруг лимба Солнца.

МКС совершает полный оборот вокруг Земли каждые 90-93 минуты. Орбитальная лаборатория, где размещается международный экипаж астронавтов, имеет ширину около 109 метров. Несмотря на то, что она довольно большая в небе с угловым диаметром 62,58", МКС кажется очень маленькой по сравнению с огромным размером солнечного диска, угловой размер которого составляет 31,6'. Это делает Солнце примерно в 30,3 раза больше МКС на момент этой фотографии.