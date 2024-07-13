Невероятное зрелище: цветы расцвели в самом засушливом месте планеты

Очень редкое природное явление случилось в Чили: здесь вдруг расцвела самая безводная пустыня планеты - Атакама. Еще недавно совершенно сухая и безжизненная земля покрылась прекрасными яркими цветами, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Такое природное диво случилось благодаря недавним необычно продолжительным ливням и дождям, которые прошли на севере Чили.

Пески Атакамы сейчас выглядят как яркий красочный ковер: все вокруг усыпано белыми, лиловыми, пурпурными и фиолетовыми цветами.

Пустыня Атакама известна также под названием Disierto Florida, что в переводе с английского означает "цветущая пустыня". Атакама покрывается цветами лишь раз в несколько лет или даже десятилетий.

Такое происходит и становится возможным лишь тогда, когда совпадает необходимый уровень осадков и температуры. При таких условиях дремлющие в песках семена начинают просыпаться.

Часто цветение в пустыне Атакама совпадает с другим природным явлением, именуемым Эль-Ниньо, во время которого температура в регионе становится теплее.

За последние 40 лет в Атакаме подобное происходило лишь считанные разы. Местные жители цветение пустыни называют чудом.