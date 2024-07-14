https://news.day.az/unusual/1674902.html В Португалии сёрфер чудом спасся от огромной волны - ВИДЕО
В Португалии сёрфер чудом спасся от огромной волны - ВИДЕО
Реальная съёмка спасения сёрфера от огромной волны стало хитом в соцсетях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Место находится в Португалии (город Назаре), здесь образуются самые большие в мире волны, высота которых может достигать до 30 метров.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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