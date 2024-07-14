В Португалии сёрфер чудом спасся от огромной волны

Реальная съёмка спасения сёрфера от огромной волны стало хитом в соцсетях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Место находится в Португалии (город Назаре), здесь образуются самые большие в мире волны, высота которых может достигать до 30 метров. 

Представляем вашему вниманию данное видео: