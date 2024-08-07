В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

Ученые зафиксировали на станции "Восток" в Антарктиде, где расположен полюс холода Земли (рекордный минимум в -89,2 градуса в 1983 году), новый температурный максимум в -34,2 градуса. Сейчас в Антарктиде зима, июль и август самые холодные месяцы для континента, зафиксированная температура - самая теплая для зимы в самой холодной точке планеты,

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли. На станции "Восток" в Центральной Антарктиде 6 августа 2024 года термометр показал -34,2 градуса. Сегодня, 7 августа 2024 года на станции "Восток" похолодало до -48,8 градуса", - рассказали в пресс-службе.

В институте напомнили, что средняя многолетняя температура на станции в июле составляет -66,6 градусов, в августе -67,6 градусов. Температуры на "Востоке" - самые экстремальные на планете, поэтому для их измерения используются термометры со специальной шкалой от -100 до +20 градусов.

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