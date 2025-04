В Китае найдены загадочные следы неандертальцев

В юго-западной части Китая археологи обнаружили каменные орудия, стиль изготовления которых может перевернуть представления о древней истории человечества. Речь идет о находках на стоянке Лунтань в провинции Юньнань - регионе с суровым климатом, где 50-60 тысяч лет назад жили неизвестные древние люди. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Большинство найденных артефактов выполнено в стиле Кина - технологической традиции, характерной для неандертальцев Западной Европы. Такие инструменты ранее никогда не находили так далеко на востоке, что делает открытие уникальным.

В наборе - скребки, похожие на наконечники копий заостренные орудия и инструменты с выемками. Эти вещи могли служить кочевникам в условиях нехватки ресурсов: они долговечны, легко поддаются повторному использованию и хорошо подходят для кочевого образа жизни.

Исследователи выдвигают две гипотезы. Либо неандертальцы добрались до Юго-Восточной Азии - что пока ничем не подтверждено, ведь их останков в регионе не найдено, либо местный древний вид людей, например денисовцы, независимо пришел к тем же решениям в условиях сходного климата.

Подтвердить любую из версий пока невозможно: нужны либо новые находки ископаемых останков, либо генетические данные. Тем не менее ученые отмечают, что регион Восточной и Юго-Восточной Азии все чаще оказывается в центре новых открытий, меняющих наш взгляд на эволюцию человека.

Как отмечают эксперты, традиционное представление об Азии как о "периферии" доисторической культуры все чаще оказывается устаревшим. Новые находки говорят о том, что древние люди в этом регионе были не менее изобретательны и адаптивны, чем их сородичи в Европе и на Ближнем Востоке.