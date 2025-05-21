Раскрыта многолетняя тайна преобразования углекислого газа в топливо

Американские ученые из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли и Национальной ускорительной лаборатории SLAC раскрыли фундаментальные механизмы, ограничивающие эффективность медных катализаторов - ключевых компонентов систем искусственного фотосинтеза. Исследование опубликовано в научном издании Journal of the American Chemical Society (JACS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С помощью методов современной рентгенографии команда впервые наблюдала, как наночастицы меди изменяются в процессе электрохимического восстановления CO 2 .

Применение малоуглового рентгеновского рассеяния (SAXS) позволило выявить два конкурирующих механизма деградации: миграцию и коалесценцию частиц (объединение наночастиц в крупные кластеры), а также созревание Оствальда - растворение мелких частиц и их осаждение на более крупных фрагментах.

"Наши наблюдения показали, что в первые 12 минут доминирует процесс миграции, после чего активируется созревание Оствальда", - поясняет соавтор исследования Уолтер Дрисделл.

Полученные результаты открывают новые возможности для создания стабильных каталитических систем. Ученые уже планируют тестировать защитные покрытия и методы легирования, которые могли бы значительно продлить срок службы катализаторов для преобразования углекислого газа в жидкое горючее.