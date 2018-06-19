Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2018 между Польшей и Сенегалом

Cтали известны стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России между Польшей и Сенегалом, передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.

Польша: Войцех Щенсны, Лукаш Пищек, Михал Паздан, Тьяго Сионек, Мацей Рыбусь, Петр Зелиньски, Якуб Блащиковски, Гжегож Крыховяк, Роберт Левандовски, Аркадиуш Милик, Камил Гросицки.

Сенегал: Хадим Н'Диайе, Мусса Ваг, Юссуф Сабали, Салиф Сане, Калиду Кулибали, Альфред Н'Диайе, Идрисса Гейе, Исмаила Сарр, Маме Бирам Диуф, Садио Мане, М'Байе Ньянг.