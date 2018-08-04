Первая латиноамериканская страна запретила пластиковые пакеты

4 августа 2018 08:06

Чили первой среди стран Латинской Америки запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Власти страны приняли соответствующий закон о запрете на полиэтилен.

"Я хочу разделить с вами радость того, что сегодня мы принимаем закон", - сказал президент Чили Себастьян Пиньера на официальной церемонии в Сантьяго. Позднее он раздал присутствующим тканевые сумочки.

Согласно данным программы по охране окружающей среды ООН, в Мировом океане ежегодно появляется более 8 миллионов тонн новых пластиковых отходов. В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года.

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