Первая латиноамериканская страна запретила пластиковые пакеты
4 августа 2018 08:06 343
Чили первой среди стран Латинской Америки запретила коммерческое использование полиэтиленовых пакетов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Власти страны приняли соответствующий закон о запрете на полиэтилен.
"Я хочу разделить с вами радость того, что сегодня мы принимаем закон", - сказал президент Чили Себастьян Пиньера на официальной церемонии в Сантьяго. Позднее он раздал присутствующим тканевые сумочки.
Согласно данным программы по охране окружающей среды ООН, в Мировом океане ежегодно появляется более 8 миллионов тонн новых пластиковых отходов. В ООН выступают за полный запрет одноразового пластика до 2022 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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