Турция создает свое космическое агентство

Россия и Турция на фоне экономической кооперации и сотрудничества в региональных вопросах также обсуждают возможность объединения усилий в космической сфере.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Anadolu, данная тема обсуждалась в ходе встречи министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова. Переговоры сторон прошли в аргентинском городе Сальта на полях саммита министров стран G20, ответственных за цифровую экономику, передает Day.Az.

Основной темой российско-турецкого диалога стала тема создания космического агентства Турции. Стороны также обсудили шаги по развитию сотрудничества по созданию и дальнейшему развитию данного ведомства.

Министры договорились о более эффективном использовании телескопа RT150, который расположен в обсерватории в Анталье. Была также достигнута договоренность о формировании совместной рабочей группы по информационным технологиям и связи.