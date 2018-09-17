Власти Грузии решили отложить рассмотрение идеи об экспорте марихуаны

Парламент Грузии решил позже приступить к рассмотрению инициативы о производстве конопли для экспорта, заявил спикер законодательного органа Ираклий Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе на прошлой неделе заявил, что правительство рассматривает возможность легализации выращивания марихуаны в медицинских целях и отправки на экспорт. По его словам "культивация конопли будет строго регламентирована".

Кобахидзе пояснил в разговоре с журналистами, что законопроект состоит из двух пакетов: первая часть подразумевает законодательное регулирование употребления конопли, а второй - производства продуктов из конопли с целью экспорта. По его словам, парламент сначала рассмотрит первую часть.

"Для населения эта тема очень важна. Необходимо больше информировать народ, для этого требуется время. По просьбе МВД мы приступим к рассмотрению вопроса, который касается употребления марихуаны в стране. После решения конституционного суда в стране образовался вакуум и наша задача состоит в том, чтобы заполнить этот вакуум",- заявил Кобахидзе журналистам.

Председатель парламента добавил, что "парламент не спешит с рассмотрением вопроса культивации марихуаны". Кобахидзе так же отметил, что власти страны начнут консультации на эту тему с грузинской церковью, которая в свою очередь выступила строго против данной инициативы.

Ранее конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, признав это "правом на свободное развитие личности".