Большая пиявка месяц прожила в ноздре у девочки - ВИДЕО

Во Вьетнаме из носа шестилетней девочки достали пиявку. На видео извлечения обратил внимание YouTube канал Viral Hog.

Ролик был снят в среду, 26 декабря, в одной из больниц провинции Лаокай на севере страны. Родители привели ребенка к врачу из-за отека носа. Врач осмотрел ее и обнаружил пиявку в левой ноздре. Доктор извлек ее пинцетом, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Врач предположил, что паразит был куда меньше, когда пробрался в нос. По его словам, пиявка провела внутри девочки около месяца. После извлечения паразита отек спал, доктор не ожидает каких-либо осложнений.

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