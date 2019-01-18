У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья тихоокеанского государства Вануату. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 13.18 по времени UTC в 76 километрах к северо-западу от города Исангел. Очаг землетрясения залегал на глубине 45,1 километра.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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