У берегов Вануату произошло мощное землетрясение

18 января 2019 18:55

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от побережья тихоокеанского государства Вануату. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 13.18 по времени UTC в 76 километрах к северо-западу от города Исангел. Очаг землетрясения залегал на глубине 45,1 километра.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

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