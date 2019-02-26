Мать спасла маленького сына от столкновения с грузовиком после того, как оба упали с мотоцикла. На ролик, снятый очевидцем, обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Намдинь (Nam Dinh) на севере Вьетнама. На кадрах видно, как автомобиль серебристого цвета задевает трех человек, движущихся на мотоцикле по дороге. После чего два пассажира - мать с ребенком - падают и оказываются на встречной полосе перед движущимся на высокой скорости грузовиком.

Мать инстинктивно хватает сына за куртку, тащит к себе и спасает от гибели. На последних секундах водитель мотоцикла замечает отсутствие пассажиров, оборачивается и тут же паркуется у обочины, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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