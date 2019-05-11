В США полицейские застрелили мужчину с ножом - ВИДЕО
Полицейский департамент города Сиэтла, расположенного в штате Вашингтон на северо-западе США, обнародовал кадры фатального инцидента с участием своих сотрудников, произошедшего в ночь на 9 мая, передает Day.Az
Как рассказал представитель полиции, оператору 911 поступил звонок - женщина, связавшаяся с экстренной службой, сообщила, что ее атаковал собственный сожитель, вооруженный ножом.
Звонившая назвала адрес и сказала, что ей удалось запереться в ванной комнате.
Патрульные, прибывшие на место, повели себя решительно - практически с ходу они начали выламывать дверь.
Когда преграда была устранена, навстречу им вышел мужчина - в руке у него был зажат нож.
Подозреваемый проигнорировал требования стражей порядка о капитуляции и сделал несколько шагов в сторону полицейских, оказавшихся последними в его жизни.
Патрульные открыли огонь на поражение, от полученных ранений мужчина скончался на месте.
Женщина, обратившаяся за помощью, и сотрудники полиции не пострадали.
Правомерность действий последних сейчас оценивает специальная комиссия.
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