Полицейский департамент города Сиэтла, расположенного в штате Вашингтон на северо-западе США, обнародовал кадры фатального инцидента с участием своих сотрудников, произошедшего в ночь на 9 мая, передает Day.Az

Как рассказал представитель полиции, оператору 911 поступил звонок - женщина, связавшаяся с экстренной службой, сообщила, что ее атаковал собственный сожитель, вооруженный ножом.

Звонившая назвала адрес и сказала, что ей удалось запереться в ванной комнате.

Патрульные, прибывшие на место, повели себя решительно - практически с ходу они начали выламывать дверь.

Когда преграда была устранена, навстречу им вышел мужчина - в руке у него был зажат нож.

Подозреваемый проигнорировал требования стражей порядка о капитуляции и сделал несколько шагов в сторону полицейских, оказавшихся последними в его жизни.

Патрульные открыли огонь на поражение, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Женщина, обратившаяся за помощью, и сотрудники полиции не пострадали.

Правомерность действий последних сейчас оценивает специальная комиссия.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.