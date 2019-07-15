https://news.day.az/world/1138152.html Гибель людей на рухнувшем аттракционе попала на камеры - ВИДЕО
Гибель людей на рухнувшем аттракционе попала на камеры - ВИДЕО
В парке развлечений в индийском городе Ахмадабад рухнул аттракцион. Видео происшествия публикует The Sun.
На кадрах видно, как круговая гондола аттракциона-маятника слетает с основания во время движения и падает на землю. На ролике также засняты последствия крушения: на асфальте лежат обломки конструкции, а окровавленных людей снимают с аттракциона другие отдыхающие, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В гондоле сидел 31 человек. 29 из них госпитализированы. По предварительным данным, два человека погибли.
В настоящий момент полиция выясняет причину обрушения.
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