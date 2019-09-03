Парнокопытный участник корриды, прошедшей 1 сентября в населённом пункте Видререс (провинция Жирона, Испания), совершил паломничество на огороженную трибуну и ранил 19 человек. Дезориентированный бык перепрыгнул через ограждение и напал на зрителей, собравшихся посмотреть корриду. Десятки людей вынуждены были спасаться бегством от копыт разъярённого зверя. Прибывшие спасатели и медики оказали помощь 15 зрителям. Четверых любителей зрелищ отправили в больницу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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