На Тайване молодой человек женился на девушке, у которой врачи зафиксировали смерть мозга после автомобильной катастрофы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Asia One.

Как отмечается, молодая пара находилась в отношениях на протяжении 11 лет. В августе текущего девушка проезжала на мотоцикле в одном из районов Тайбэя, когда ее сбил автомобиль.

В результате ДТП 32-летняя девушка оказалась в больнице, спустя три дня врачи диагностировали у нее смерть мозга, с тех пор ее жизнь поддерживалась аппаратом.

Жених пострадавшей не захотел свыкнуться с ситуацией и устроил импровизированную свадьбу прямо в больничной палате на глазах у родственников. Он приложил к голове возлюбленной фату и надел на палец кольцо.

После "церемонии" медики отключили аппарат поддержания жизни. Родственники девушки дали согласие на трансплантацию ее органов тем, кто в них нуждается.

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