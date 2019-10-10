Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Как передает Day.Az, представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что рейс Москва - Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет.

"Один из пассажиров самолета, выполнявшего рейс Москва - Бургас, забыл сдать перед посадкой травматический пистолет, о чем сообщил стюардессе, а она бортпроводнику. После этого было принято решение о посадке самолета в аэропорту Ростова-на-Дону", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажира доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее, за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении. Собеседник агентства добавил, что информации о том, что самолет вылетел к месту назначения, у него нет.

Директор по связям с общественностью Шереметьево Анна Захаренкова рассказала РИА Новости, что аэропорт проведет внутреннюю проверку после инцидента с пронесшим оружие на борт пассажиром.

"Досмотр багажа пассажиров, ручной клади, бортового питания и бортовых запасов обеспечивался дочерней компанией аэропорта АО "Шереметьево Безопасность". На данный момент проводится внутренняя проверка по факту инцидента", - сказала Захаренкова.

Она добавила, что усилен контроль за работой инспекторов досмотра; с сотрудниками, участвующими в обеспечении безопасности, проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра.

По ее словам, рейс SU 2156 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел в плановом режиме в 15.55 мск по маршруту Москва - Бургас.

В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" РИА Новости сообщили, что их самолет, следовавший по рейсу Москва - Бургас, совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону для обеспечения безопасности полёта.

"Самолет, выполнявший рейс SU2156 из Шереметьево в Бургас, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета. Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что правоохранительными органами Ростова-на-Дону проводится проверка.

"Отмечаем, что предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета", - добавила собеседница агентства.

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