Министерство финансов Белоруссии направит на погашение внешнего долга в 2020 году $500 млн из своего резерва. Об этом заявил во вторник министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, выступая в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С учетом выпадающих доходов бюджета, связанных с работой нефтегазовой сферы, мы вынуждены направить часть остатков республиканского бюджета, сформированных в валюте, на исполнение платежей по внешнему государственному долгу, - сказал министр. - Планируется направить на эти цели $500 млн резервов министерства финансов в иностранной валюте, что составляет около 10% всех накопленных резервов".

Девальвация

Правительство и Нацбанк Белоруссии подготовили стрессовый сценарий оценки курса белорусского рубля с целью снижения рисков по исполнению обязательств по внешнему госдолгу, девальвации национальной валюты не предполагается, сообщил Ермолович.

"Для оценки этого стрессового сценария берем курс, определяем его совместно с Национальным банком как максимально возможный с точки зрения всех негативных факторов, которые могут сложиться в 2020 году. Поэтому хотел бы всех успокоить: это никакая-то плановая в бюджете девальвация белорусского рубля. Это наиболее стрессовый сценарий оценки курса рубля для того, чтобы снизить риски исполнения бюджета, причем риски перед внешним кредитором", - отметил глава белорусского Минфина

Ермолович пояснил, что бюджет имеет "отрицательную валютную позицию, наши валютные доходы в иностранной валюте значительно ниже, чем наши обязательства в иностранной валюте". "Поэтому любая ошибка с оценкой курса [рубля], его занижение приводит к существенным разрывам с точки зрения финансирования расходов", - сказал министр. "Если мы заложим курс, который объективно меньше, и окажется, что этот курс по факту складывается выше, то мы не сможем платить свои внешние обязательства даже при наличии ресурсов", - пояснил он.

Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в 2020 году прогнозируется на уровне 2,24:1. Официальный курс на 5 ноября установлен в 2,04:1.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın