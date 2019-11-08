https://news.day.az/world/1173627.html На НПЗ в Сирии произошел взрыв
На НПЗ в Сирии произошел взрыв
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе сирийского города Банияс, сообщает Reuters.
По некоторым данным, инцидент произошел после технических работ на заводе. Взрыв был в одном из резервуаров на сирийском нефтеперерабатывающем заводе возле побережья Средиземного моря.
Агентство подчеркивает, что это НПЗ является одним из крупнейших в Сирии.
В результате случившегося погиб минимум один человек, а еще несколько - получили ранения.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
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