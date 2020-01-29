Белый дом опубликовал предложения по "сделке века" на Ближнем Востоке
Белый дом опубликовал на своем сайте предложения по "сделке века", предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.
Документ объемом более чем в 180 страниц содержит 23 раздела, включая границы, статус Иерусалима, экономический план президента США Дональда Трампа, безопасность, пограничные переходы, статус Газы.
Также есть разделы, посвященные зоне свободной торговли, торговым соглашениям с США, статусу портов, Мертвого моря, водных ресурсов, заключенных и беженцев, образования, взаимного признания и отношений между израильтянами и палестинцами, урегулированию существующих претензий и правил проведения дальнейших переговоров. К плану приложены "концептуальные" карты и описание критериев безопасности и демилитаризации.
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