Уфимский офтальмолог-хирург азербайджанского происхождения вновь побил рекорд России по количеству операций на глаза в день. Эмин Усубов провел более полусотни операций. Предыдущий рекорд также принадлежал уфимскому глазному хирургу, Day.Az со ссылкой на bash.news.

Врач Уфимского НИИ глазных болезней Эмин Усубов совместно с бригадой коллег выехал в Ишимбайскую районную больницу для оказания приема. Выезд осуществлялся в рамках поручения Главы региона Радия Хабирова о развитии офтальмологической службы республики. За сутки к специалисту пришли свыше полусотни пациентов, которым хирург провел операции.

Всего хирург провел в день 56 операций. Таким образом, Эмин Усубов побил рекорд собственного коллеги Рената Казакбаева. За его плечами было 50 единовременных операций.

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