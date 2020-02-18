Заражение новым коронавирусом обнаружено еще у 88 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Об этом во вторник объявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что у 65 из них на данный момент не проявляется симптомов, таких как высокая температура или кашель. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 542 человек. Гражданство новых инфицированных на данный момент не уточняется.

17 февраля коронавирус обнаружили у находящейся на борту судна гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения среди россиян.

Круизное судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, на лайнере с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.