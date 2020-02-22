Тысячи животных, вывезенных из охваченной природными катаклизмами Австралии, в прошлую среду, 19 февраля, экстренно эвакуировали из зоны боевых действий в столице Ливии, в находящийся в 40 километрах город Эз-Завия.

Один из очевидцев запечатлел крупномасштабную спасательную операцию и идущих по ночной улице Coastal Road животных, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Ливийские власти спасли по меньшей мере 3000 верблюдов, которые в начале года были приговорены к истреблению лидерами аборигенов провинций Питжантджатьяра, Янкунитъятьяра и Нгаанятжарра-Агуанга (APY) (Южная Австралия).

По мнению австралийского правительства, дикие животные, опустошая запасы с водой и выделяя парниковые газы, наносят существенный ущерб местным жителям.

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