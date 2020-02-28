В Грузии зафиксирован второй случай заболевания новым типом коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил в пятницу руководитель национального центра по контролю за заболеваниями минздрава Амиран Гамкрелидзе.

"Вирус зафиксирован у гражданина Грузии, который недавно побывал в Италии. Состояние здоровья пациента стабильное", - сказал Гамкрелидзе журналистам.