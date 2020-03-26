Путин и Макрон обсудили борьбу с пандемией и ее последствия для экономики

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили в четверг в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Непосредственно перед экстренным саммитом "Группы двадцати" в формате видеоконференции проведен обмен мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса. Владимир Путин и Эмманюэль Макрон проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению этой инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий. Подтвержден настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования", - отметили в Кремле.

В Кремле добавили, что "в контексте совместной борьбы с вирусом обсуждено и возможное взаимодействие в рамках Совета Безопасности ООН". Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы урегулирования в Сирии и Ливии и условились продолжать контакты на различных уровнях.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны.