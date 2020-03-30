Во время коронавируса в Дагестане продолжают играть пышные свадьбы

Несмотря на коронавирус в Дагестане все равно играют свадьбы: арендуют банкетные залы, приглашают десятки гостей. Не страшит народ молниеносно распространяющаяся смертельная зараза.

Как передает Day.Az со ссылкой на news-r.ru, вместо того, чтобы перенести масштабные гулянья для исключения вероятных контактов с зараженными коронавирусом, дагестанцы закупают дезинфекторы.

Одна из местных семей поставила на входе в ресторан людей со спецсредствами для проведения обеззараживания собравшихся.

- В Дагестане коронавирус не стал помехой для свадьбы, но гостей пустили в ресторан только после обработки дезсредствами, - сообщил Telegram-канал "НТВ на удаленке".

На кадрах видно, как всех вводящих в двери заведения опрыскивают дезинфицирующим составом из пульверизаторов. Проводят эту работу люди в медицинских масках и белых халатах.

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