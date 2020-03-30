Так выглядят города России во время пандемии коронавируса - ФОТОРЕПОРТАЖ
В России с 28 марта по 5 апреля решением президента Владимира Путина в рамках борьбы с распространением коронавируса введены девятидневные выходные.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, так выглядят сегодня улицы российских городов
Международный деловой центр "Москва-Сити", Москва
Верующие в Московской соборной мечети, Москва
Решением московских властей городские парки, в том числе ЦПКиО имени М.Горького, закрыты для посещения
Сотрудник коммунальной службы в защитном костюме и респираторе во время дезинфекции детской площадки, Москвa
Пустая парковка у магазина "МЕГА Химки", Москва
Ресторан McDonald's, Санкт-Петербург
Березовый сад, Санкт-Петербург. Как и в Москве, парки Санкт-Петербурга закрыты для посещений
Рынок в городе Омске
Пляж в Геленджике. С 28 марта власти Кубани приостанавливают бронирование и заселение граждан в гостиницы и санатории
Магазин IKEA в торговом центре "Мега", Казань. Власти Татарстана приняли решение приостановить работу торговых центров, за исключением продуктовых магазинов и аптек, расположенных в них
Дендропарк, Новосибирск
Закрытый зал фастфуд кафе, Новосибирск
Горнолыжный курорт "Красная поляна" в Сочи. Из-за угрозы коронавируса крупные горнолыжные курорты, отели и санатории на юге России приостанавливают прием отдыхающих, все развлекательные мероприятия отменены
Проспект Ленина в Петрозаводске. До 4 апреля в городе не будет работать общественный транспорт
Объявление о закрытии ресторана во Владикавказе
Отдыхающие на набережной в Соч
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