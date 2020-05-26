Свыше 200 американских нефтяных компаний объявили о банкротстве

Свыше 200 американских компаний с начала года объявили о банкротстве в связи с падением цен на нефть на мировом рынке, передает Day.Az со ссылкой на Anadolu.

На фоне пандемии коронавируса нового типа сократился уровень потребления нефти, снижены прогнозы экономического роста на текущий год. В конце апреля цена на нефть достигла исторического минимума за последние 20 лет. Все это стало причиной банкротства сотен компаний в США.

Преподаватель экономики Университета Хьюстона Эд Хирс рассказал агентству, что банки и инвесторы отказались выделять кредиты для компаний нефтяного сектора, что привело к банкротству множества из них.

Многие американские компании сократили добычу нефти еще до пандемии COVID-19, сказал Хирс. По его словам, около 70 тысяч сотрудников сферы нефтяной промышленности потеряли работу.

США за последние девять недель сократили количество действующих нефтяных вышек на 425. В период 9-15 мая их число сократилось на 258, и достигло самого низкого уровня с июля 2009 года, сказал Хирс.

"Только на фоне сокращения числа действующих вышек нефтяной сектор США понес ущерб в 60 млрд долларов. Если цены на нефть продолжат оставаться на уровне ниже 30 долларов за баррель, сфера нефтяной промышленности понесет потери в размере 24 млрд долларов ежемесячно. Только в штате Техас ущерб составляет 135 млн долларов в сутки", - сказал Хирс.

По данным американской юридической компании Haynes and Boone, в первом квартале 2020 года свыше 200 компаний США объявили о банкротстве.

Общий долг компаний нефтяной промышленности США достиг 130 млрд долларов, говорится в докладе.

Наибольшее число банкротов было объявлено в штате Техас - 98 компаний. Еще 12 компаний расположены в штате Колорадо, 11 в Луизиане, 10 в Нью-Йорке и по шесть в Оклахоме и Калифорнии.

По данным норвежской исследовательской компании Rystad Energy, если цены на нефть продолжат оставаться на уровне ниже 30 долларов за баррель, еще 170 американских компаний в будущем году объявят о банкротстве.