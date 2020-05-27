В России впервые выявили коронавирус у кошки

Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом подтвержден в России, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

"В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Власова, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (Москва), чтобы протестировать питомца на коронавирус. До этого кошку осмотрел ветеринарный врач одной из московских клиник, который и отправил животное в центр.

Как пояснил замглавы Россельхознадзора, у кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных.