Власти США назвали терроризмом нападения на полицейских по время беспорядков
Власти США расценивают нападения на сотрудников полиции во время протестов как акты внутреннего терроризма.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности США Кен Кучинелли.
Он также указал, что подобным образом рассматривается не только нанесение вреда здоровью правоохранителей, но и попытки их запугать.
Ранее сообщалось, что при столкновении протестующих с полицией два сотрудника получили ранения, один из них впоследствии скончался. Кроме того, поступают сообщения о вандализме, ограблениях, поджогах и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.
Президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами и применением военной силы. Он также призвал местных губернаторов и мэров быть жестче в отношении участников беспорядков. В противном случае, отметил Трамп, вмешаются федеральные власти.
Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.
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