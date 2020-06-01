Аэропорт Гонконга частично возобновляет транзитное обслуживание

Международный аэропорт Гонконга Чек Лап Кок с понедельника частично возобновил обслуживание пассажиров транзитных рейсов на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила его администрация, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 1 июня аэропорт начал постепенно принимать транзитных пассажиров в ограниченном режиме", - подтвердил корреспонденту ТАСС представитель воздушной гавани. По его словам, число стыковочных рейсов пока крайне мало. "Пассажиры должны заранее пройти все необходимые проверки и процедуры в аэропорту отбытия и удостовериться в том, что они смогут попасть в конечный пункт назначения", - добавил собеседник.

Программа возобновления транзитного обслуживания пока не распространяется на пассажиров, летящих из материкового Китая или в города КНР. Также не идет речи о возможности въезда иностранных пассажиров на территорию Гонконга, уточнил представитель аэропорта. Власти этого специального административного района Китая пока не сообщали о планах, когда может быть снят соответствующий запрет. Ограничения в аэропорту были введены с 25 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Беспрецедентный спад

Из-за пандемии коронавирусной инфекции и введенного с 23 марта запрета на въезд сюда иностранцев воздушная гавань прекратила обслуживание почти всех рейсов за некоторым исключением, а также транзитных пассажиров. Так, ведущая местная авиакомпания Cathay Pacific, одна из крупнейших в Азии, сократила объем пассажирских перевозок более чем на 97%, а некоторые бюджетные авиалинии полностью приостановили полеты. На этом фоне в апреле Чек Лап Кок обслужил всего 32 тыс. пассажиров, столкнувшись с падением потока на 99,5% в годовом выражении.

На 14,2% в апреле упал грузооборот воздушной гавани - до 338 тыс. тонн. При этом по объемам перевозок грузов аэропорт Гонконга считается самым оживленным в мире: в 2019 году этот показатель достигал 4,8 млн тонн.

Ранее гонконгский аэропорт, имеющий две действующие взлетно-посадочные полосы и еще одну строящуюся, ежедневно принимал свыше 1,1 тыс. пассажирских и грузовых рейсов по 220 направлениям. Воздушная гавань, построенная в 1998 году на насыпном острове, насчитывает 78 тыс. сотрудников.