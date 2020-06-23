Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло во вторник в Мексике. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, очаг залегал на глубине 12 км. Эпицентр находился в 131 км к юго-востоку от города Оахака-де-Хуарес (штат Оахака), где проживают около 260 тыс. человек. Агентство Reuters отмечает, что толчки ощущались в Мехико.