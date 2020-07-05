При подготовке к Олимпиаде Токио будет учитывать ситуацию с коронавирусом в других странах

Власти японской столицы при подготовке к предстоящим Олимпийским Играм в Токио продолжат всестороннее сотрудничество с Международным Олимпийским комитетом и будут принимать во внимание обстановку с коронавирусом в других странах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, переизбранная на второй срок губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Мы продолжим подготовку [к Играм], принимая во внимание ситуации с коронавирусом в каждой отдельной стране и то, какую позицию занимают спортивные организации той или иной страны", - отметила она.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.

Оргкомитет Игр в Токио и столичная администрация в лице Юрико Коикэ официально выступает за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.