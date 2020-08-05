Турция готова оказать помощь Ливану

Президент Турции Тайип Эрдоган провел во вторник телефонные переговоры с ливанским коллегой Мишелем Ауном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте, пожелав скорейшего выздоровления раненым. Наш господин президент отметил, что Турция всегда поддерживает Ливан и готова оказать необходимую гуманитарную помощь, особенно в области здравоохранения", - отметили в администрации Эрдогана.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Как передает корреспондент ТАСС, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва погибли 70 человек, 3,7 тыс. пострадали.