Канада закупила 20 млн. доз вакцины от коронавируса

Правительство Канады заключило договор с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставки 20 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом в пятницу сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Когда эта вакцина будет готова, то Канада ее сразу получит", - заявил он. По его словам, канадское правительство сделает все, чтобы обеспечить население необходимым количеством доз вакцины.

Трюдо напомнил, что ранее Оттава заключила аналогичные соглашения с такими фармацевтическими компаниями, как Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline) на поставку в общей сложности 282 млн доз вакцины. По условиям контрактов, Канада получит их сразу же после того, как эти компании запустят свои вакцины в производство.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. С начала сентября в стране отмечается резкое увеличение числа заразившихся, а 17 сентября было зафиксировано более тысячи новых инфицированных, что стало рекордным показателем с конца мая. В начале месяца ежесуточно регистрировалось не более 300-400 случаев. Рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио.

С начала пандемии в Канаде заразились более 150 тыс. человек, 9,2 тыс. из них умерли, 129,3 тыс. - выздоровели.