В Айя-Софии прошел первый с 1934 года намаз в Рамазан

В Соборе Святой Софии в Стамбуле состоялось первое после 87-летнего перерыва мусульманское богослужение в Рамазан.

Как сообщает Day.Az cо ссылкой на Телеканал Дождь, участвующие в намазе были в масках и соблюдали социальную дистанцию из-за эпидемии COVID-19.

Православный собор был построен византийским императором Юстинианом еще в VI веке, однако после захвата Константинополя Османской империей в 1453 году был превращен в мечеть. Только в XX веке, в 1935 году здание приобрело статус музея, однако этот указ был отменен президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2020-м - Айя-София снова стала мечетью.

Отметим, что первый с 1934 года пятничный намаз в соборе Святой Софии в Стамбуле прошел 24 июля 2020 года.