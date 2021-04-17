В Москве загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны на площади 100 кв. м загорелись на западе Москвы.

Об этом сообщил источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На улице 26-ти Бакинских Комиссаров произошло возгорание в торговых павильонах на площади 100 кв. м <...>", - сказал собеседник агентства, добавив, что горели оборудование и имущество. Кроме того, по предварительным данным, в помещении взрывались газовые баллоны.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили ТАСС, что пожар начался в одноэтажном торговом отдельно стоящем здании. Там добвили, что возгорание ликвидировали. "В 17:52 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.