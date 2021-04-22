Противники Пашиняна провели акцию протеста у здания правительства

Мужчина и женщина, которые выступают против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приковали себя наручниками к воротам здания правительства в Ереване.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, один из участников акции заявил, что представляет движение "Азатагрум" ("Освобождение").

"Движение "Азатагрум" выступает против Никола Пашиняна, мы требуем его незамедлительной отставки, мы не хотим, чтобы он входил в здание правительства", - сказал он.

Позднее участники акции были задержаны. К зданию кабмина, где сегодня пройдет очередное заседание правительства, стянуты крупные силы полиции.