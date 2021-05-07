Названа дата начала испытаний системы сертификатов вакцинации в ЕС

Евросоюз (ЕС) начнет 10 мая ранние испытания системы сертификатов вакцинации от коронавируса, которые получат название "зеленого цифрового пропуска". Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первая фаза ранних испытаний системы зеленых цифровых пропусков начнется в ЕС 10 мая, в ней примут участие 19 государств Евросоюза [из 27]", - отметил источник.

"Мы ожидаем, что утверждение не займет значительного времени, а применение этого документа на практике начнется в ЕС в июне, как предполагалось", - добавил он.

"Зеленый цифровой пропуск" будет включать три блока информации: о вакцинации сертифицированными в ЕС вакцинами, о последних ПЦР-тестах и о случаях COVID-19. Сфера применения документа до сих пор полностью не определена, ожидается, что он должен упростить санитарные правила трансграничных путешествий для лиц, имеющих иммунитет.