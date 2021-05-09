Протесты в Порту на фоне социального саммита ЕС

В тот день, когда главы государств и правительств Европейского Союза, собравшиеся в Порту, взяли на себя обязательство претворять в жизнь план действий под названием "Столп социальных прав", тысячи рабочих со всей страны шли маршем протеста по улицам города.

Кармен Долорес Мелро (госслужащая):"Я приехала сюда по нескольким причинам, и главная из них - чтобы выразить протест против всей политики европейского сообщества, а именно против социального неравенства".

Euronews: "Следили ли вы за социальным саммитом в Порту? Что вы думаете о его результатах?"

Кармен Долорес Мелро (госслужащая):"Честно говоря, особо не следила".

Сержиу Салеш (сотрудник Bosch):"Что вы думаете о саммите, какие у вас впечатления о его итогах?"

Euronews: "Нам кажется, что всё это как-то размыто, несущественно, особенно когда речь идёт о рынке труда. Какие меры будут приниматься, чтобы обеспечить защиту португальских рабочих, меры борьбы с низкой оплатой труда, ненормированным рабочим днём, вот в чём вопрос".

Акция протеста была организована CGTP, Всеобщей конфедерацией португальских рабочих, крупнейшим профсоюзным объединением Португалии. Основные требования протестующих - улучшение условий труда, повышение заработной платы и рабочий график, учитывающий риски для здоровья. Среди тех, кто жалуется на тяжёлые условия труда - средний медицинский персонал, медсёстры и медбратья.

Руи Маррони, Португальский союз среднего медперсонала:"Вместе с другими работниками государственного и частного сектора мы требуем улучшения условий труда, восстановления отменённых социальных льгот, чтобы государство в этом участвовало, чтобы наши права соблюдались, соблюдалось наше право на условия позволяющие сочетать семейную и профессиональную жизнь".

Филипа Соареш, Euronews: "Португальские рабочие протестовали на улицах Порту с самого начала открывшегося Социального саммита ЕС. Они не разделяют энтузиазма участников форума по поводу обеспечения надлежащей защиты социальных прав в Европе".