https://news.day.az/world/1343468.html ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире
ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире
Число новых случаев заболевания коронавирусом и летальных исходов в мире снижается вторую неделю подряд, однако до завершения пандемии еще далеко. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире", - отметил он. Вместе с тем "ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность", и "до завершения пандемии еще далеко", констатировал глава ВОЗ.
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