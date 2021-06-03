Кадры смертоносного торнадо в Китае

Один человек погиб, еще 16 пострадали в результате торнадо в провинции Хэйлунцзян, что на северо-востоке Китая. Об этом сообщают местные СМИ.

Смерч обрушился на город Шанчжи вечером первого июня. Стихия повредила около 70 зданий, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий стихийного бедствия. Власти подсчитывают экономический ущерб от непогоды.