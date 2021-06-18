Проверка линии метро в Мехико после обрушения выявила многочисленные дефекты

Проверка открытого участка 12-й линии метро Мехико, где в начале мая обрушился фрагмент эстакады, выявила многочисленные дефекты.

Об этом , как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в докладе Общества гражданских инженеров Мексики, представители которого более месяца проводили необходимые исследования.

"На 32% [эстакады] обнаружены дефекты типа "Б", не несущие значительной угрозы, но указывающие на уязвимости и проблемы, которые необходимо проанализировать более тщательно", - отметили авторы документа. В проведении экспертизы были задействованы более 100 человек, они обследовали участок протяженностью около 10 км.

В среду власти Мехико обнародовали предварительные результаты первой фазы расследования обстоятельств обрушения метромоста, проведенного норвежской компанией DNV. Ее специалисты пришли к выводу, что причиной трагедии стали структурные дефекты, вызванные допущенными в ходе строительства ошибками. В их число эксперты включили некачественную сварку, недостаточный объем арматуры в несущих конструкциях, а также использование различных типов бетона.