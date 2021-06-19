В Словении ввели карантин для невакцинированных туристов

Словенские власти приняли решение о введении с субботы обязательного карантина для всех не прошедших вакцинацию от коронавируса лиц, прибывающих из стран с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ужесточение режима въезда в Словению затронет всех путешественников, прибывающих из регионов, находящихся в так называемых красном и темно-красном списках. По состоянию на 19 июня к ним относятся более 75 стран и территорий, в том числе Бразилия, Великобритания, Нидерланды, Ирландия, Белоруссия и Россия.

Все приезжающие из указанных мест должны будут предъявить сотрудникам пограничной полиции отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и провести 10 дней на карантине.