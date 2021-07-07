В аэропорту Лондона вводят привилегии для вакцинированных

Две крупнейшие авиакомпании мира British Airways и Virgin Atlantic опробуют в аэропорту Хитроу отдельные экспресс-очереди для полностью вакцинированных пассажиров. В рамках этой инициативы добровольцы, прилетающие рейсами из Афин, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Монтего-Бей, смогут воспользоваться привилегиями, предъявив соответствующие доказательства о сделанных прививках. В качестве свидетельств о вакцинации принимаются международно признанные приложения, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Хитроу, смогут быстрее проходить пограничный контроль. Для этого им перед вылетом нужно будет просто загрузить на смартфоны свидетельства о вакцинации в цифровой форме. Таким образом планируется обеспечить безопасный въезд в Великобританию.

Этим шагом представители авиаиндустрии пытаются убедить британские власти отменить карантин для вакцинированных путешественников. Ожидается, что объявление об этом будет сделано уже в ближайшие дни. Первыми от карантина освободят жителей Великобритании, и лишь затем - иностранных путешественников.