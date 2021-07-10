https://news.day.az/world/1360484.html Не менее 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Алжире
Не менее 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Алжире
По меньшей мере 18 человек погибли при столкновении грузовика с прицепом и туристического автобуса на северо-востоке Алжира.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на национальную жандармерию сообщил в субботу портал An-Nahar.
По его данным, автокатастрофа произошла на дороге, соединяющей города Джиджель и Константина. Еще 11 человек получили травмы и были госпитализированы.
Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.
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