Не менее 18 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Алжире

По меньшей мере 18 человек погибли при столкновении грузовика с прицепом и туристического автобуса на северо-востоке Алжира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на национальную жандармерию сообщил в субботу портал An-Nahar.

По его данным, автокатастрофа произошла на дороге, соединяющей города Джиджель и Константина. Еще 11 человек получили травмы и были госпитализированы.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося.